FMS: ‘Zet personeelstekort bovenaan de politieke agenda’

De specialisten geven tien concrete punten waarmee de politiek het verschil kan maken binnen het kwetsbare zorgstelsel. De Verkiezingsagenda 2025 is gebaseerd op de toekomstvisie Medisch Specialist 2035 en op de uitkomsten van een brede peiling onder de medisch specialisten over passende zorg.

Personeelstekort

De medisch specialisten zien het personeelstekort als meest urgente probleem in de zorg. Zij schrijven hiervan dagelijks de gevolgen te ervaren. “Operatiekamers die niet bemenst kunnen worden, wachtlijsten in het hele land die boven de Treeknorm liggen. Niet-passende zorg ontstaat juist vaak door tekorten elders: in de huisartsenzorg, thuiszorg of in de verpleeghuizen. Medisch specialisten leveren nog te vaak zorg die in de eerste lijn thuishoort. Zet het personeelstekort bovenaan de politieke agenda. Maak het werk in de zorg aantrekkelijker en behoud de verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgverleners voor het vak, zowel in de eerste en tweede lijn als in de ggz.”

Administratie

Het tweede punt richt zich op meer tijd voor de patiënt en minder tijd voor administratie. “Dokters moeten de tijd krijgen voor het samen beslissen met de patiënt over de best passende behandelopties. Passende zorg komt tot stand in een goed gesprek tussen patiënt en dokter. Hiermee verbetert de zorg maar ook het werkplezier.

Passende zorg

De druk op de zorg neemt verder toe door de vergrijzing, technologische ontwikkelingen en steeds complexere zorgvragen. De specialisten schrijven dat gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens een gevaar is voor de patiëntveiligheid en een ‘showstopper’ voor passende zorg.

Verder moet sturen op passende zorg ook financieel mogelijk zijn en moet er meer tijd komen voor passende zorg initiatieven. Volgens de specialisten zullen ondanks de beweging naar passende zorg schaarste en wachtlijsten blijven bestaan. “Artsen hebben ook een verantwoordelijkheid maar ten principale is het een maatschappelijke discussie. Laat artsen niet opdraaien voor de keuzes over welke patiënt zij welke zorg kunnen verlenen. Dit vergt moedige maatschappelijke keuzes over de inzet van menskracht en middelen.”

Bewustwordingscampagne

De FMS roept op tot het publieke debat over de beschikbaarheid van zorg en een bewustwordingscampagne. Want “passende zorg vraagt niet alleen om meer begrip van patiënten, familie en naasten bij het afwegen van de beste behandelopties (inclusief het afzien van curatieve behandelingen) maar ook van eigen verantwoordelijkheid en initiatief.”

Ten slotte wil de FMS een structurele investering in leefstijl en preventie en meer aandacht voor de klimaatcrisis, aangezien de WHO de klimaatcrisis als de grootste bedreiging van de gezondheid ziet van deze eeuw.