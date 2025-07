Verzekeringsartsen UWV doen onrechtmatige keuringen vanaf vakantieadres

Op een UWV-kantoor in Heerlen draaien verzekeringsartsen zoveel overuren dat ze met hun verdiensten de balkenendenorm (233.000 euro) dreigen te overschrijden. Dat melden het AD en EenVandaag op basis van stukken die ze in handen hebben.

Het Heerlense UWV-kantoor neemt meer dan duizend dossiers over van kantoren uit het hele land die klem zaten. De verzekeringsartsen in Heerlen kunnen zoveel dossiers behandelen door spreekuren telefonisch te doen, of door slechts op basis van een dossier een beslissing te nemen. Wim van Pelt, voorzitter van de beroepsvereniging van UWV-artsen, de Novag, noemt dit “onwenselijk en zelfs onwettig’’. Van Pelt: “De Centrale Raad van Beroep is er duidelijk over: je moet bijna altijd iemand fysiek zien, op enkele uitzonderingen na.”

Op een ander UWV-kantoor blijken artsen vanaf zonnige vakantieoorden uitkeringen te hebben toegekend, zonder iemand gezien te hebben. Van Pelt: “Dit is onacceptabel.”

Verzekeringsartsen

De Novag-voorzitter voegt in het AD toe dat de meeste verzekeringsartsen hun werk zorgvuldig doen en zich aan de richtlijnen houden, maar dat de regels door een aantal artsen worden opgerekt en overschreden.

Verzekeringsartsen van kantoor Heerlen springen onder andere bij voor kantoor Den Bosch. Het kantoor kampt al met achterstanden, maar door een hardnekkig conflict met het management ontstaat er een leegloop onder verzekeringsartsen.

Op aandringen van de Novag, die meerdere signalen heeft binnengekregen van mogelijk onrechtmatig verstrekte uitkeringen, stelt UWV een intern onderzoek in. In een reactie aan het AD zegt UWV hier nog niks over te kunnen zeggen omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Volgens een ingewijde zijn er in elk geval “een fors aantal onvolkomenheden gevonden”.