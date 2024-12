NVZ, FMS, NFU, ZKN en V&VN stappen uit IZA-overleg

NVZ, FMS, NFU, ZKN en V&VN stappen uit het IZA-overleg. Dat hebben ze maandagavond in een brief aan het kabinet-Schoof laten weten. Ze schorten de gesprekken op over uitbreiding en verlenging van dat IZA, het Integraal Zorg- en Welzijnsakkoord (IZWA).

“De bezuinigingen op de zorg hebben grote negatieve gevolgen voor het opleiden van verpleegkundigen en het toegankelijk houden van de zorg voor de patiënt”, schrijven de koepelorganisaties. “We worden opgezadeld met een onuitvoerbare opdracht.”

“Dat schaadt het vertrouwen in de minister en in het kabinet om in gezamenlijk overleg tot een aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord te komen en elkaar te kunnen houden aan deze afspraken”, staat in de brief. “Via deze weg laten FMS, NFU, NVZ en ZKN u weten de gesprekken over een aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord op te schorten tot het moment waarop deze extra bezuinigingen van tafel zijn.” Dat nieuwe akkoord zou volgende maand moeten ingaan.

Fleur Agema: ‘Erg jammer’

In een reactie zegt VWS-minister Fleur Agema het “erg jammer” te vinden dat de partijen de gesprekken over verlenging en uitbreiding van het IZA opschorten: “Want we zien allemaal de grote uitdagingen voor de zorg, zoals bijvoorbeeld de forse personeelstekorten. Ik vind het belangrijk dat we daar met elkaar goede afspraken over maken, aanvullend op het IZA.” Agema gaat “de komende periode op zoek naar een praktische invulling van de door de Tweede Kamer gewenste extra bezuiniging.”

Piet-Hein Buiting, voorzitter Federatie Medisch Specialisten: “Het is cruciaal dat wij de komende jaren kunnen blijven investeren in onze dokters en alle andere zorgprofessionals die het hart vormen van de zorg. Het is dan ook onbegrijpelijk dat juist deze medewerkers nu de dupe worden.”

Bezuiniging is ‘onacceptabel’

In een gezamenlijk statement stellen de voorzitters van FMS, NFU, NVZ en ZKN: “De zorgsector kan deze extra bezuinigingen niet dragen. De zorg staat voor gigantische uitdagingen, met oplopende arbeidsmarkttekorten en een toenemende zorgvraag. De financiële positie van de ziekenhuissector is al kwetsbaar. Een extra bezuiniging is onverantwoord en onacceptabel.”

Bezuiniging van 315 miljoen

De partijen reageren op de bezuinigingen op de opleidingen voor zorgprofessionals en de korting op vrijgevestigde medisch specialisten. Het gaat in totaal om 315 miljoen euro. “De druppel is voor ons het schrappen van geld voor het noodzakelijke bij- en nascholen van verpleegkundigen”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman, die apart het opschorten van V&VN heeft meegedeeld aan Agema. Ze doelt daarmee ook op eerdere ingrepen, zoals de korting op preventie.

“Dat opschorten doen we tot er een oplossing is gevonden voor deze nieuwe bezuinigingen”, zegt Buurman: “Deze opleidingen zijn onmisbaar. Voor verpleegkundigen scheppen ze een loopbaanperspectief én ze houden de kwaliteit van de zorg op peil. Zonder deze opleidingen is de kans groot dat er nog meer verpleegkundigen vertrekken uit de zorg.”

Verpleegkundigen vertrekken uit zorg

De druk op medewerkers loopt alleen maar op, zegt Buurman: “Dat zet de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg onder druk. Voor dit probleem heeft VWS op dit moment veel te weinig oog. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar vooral ook in de ggz, de wijkverpleging, verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg groeien de arbeidsmarkttekorten als kool.”

Stemming opschorten

Voorafgaand aan hun besluit riepen de koepelorganisaties de Eerste Kamer al op om de stemming over de zorgbegroting en de onderwijsbegroting uit te stellen. Ze schreven een brief aan de senaat met de vraag om eerst over de begrotingen in gesprek te gaan met de betrokken ministers. Het zet kwaad bloed dat geld uit de zorgbegroting wordt gebruikt om de bezuinigingen op onderwijs te verzachten.

Dat Agema weliswaar haar zorgen hierover uitsprak, maar het verder over haar kant liet gaan geeft het vertrouwen dat de zorgorganisaties in haar hebben een knauw, zei NVZ-voorzitter Ad Melkert eerder op maandag in het programma Sven op 1. “Dan vragen wij ons af: wat staat ons nog meer te wachten?”