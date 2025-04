Podcast Voorzorg | Hoe werkt het IZA in de praktijk?

In de zorg is voorzichtig een omslag aan de gang. Dankzij het Integraal Zorgakkoord dat in 2022 werd gesloten.

Aiko de Raaf, landelijke kwartiermaker Integraal Zorgakkoord

Ministerie van VWS

Volgens de laatste tussenstand zijn er 112 transformatieplannen ingediend en 43 goedgekeurd. Daarnaast zijn er 110 plannen in de maak. In het eerste jaar na de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord kwamen er vooral plannen over medisch specialistische zorg binnen. Maar dat is aan het veranderen. De grote, integrale zorgplannen over de domeinen heen, zijn in opkomst.

In deze podcast is te gast Aiko de Raaf, landelijk kwartiermaker Integraal Zorgakkoord. Hij vertelt over zijn drive om op het gebied van de zorg te gaan werken, over de transformatieplannen en hoe deze in de tijd veranderen. Hij wordt vooral enthousiast van transformatieplannen waarvan de betrokken partijen zeggen: “Met of zonder het geld, wij gaan wel door. Maar als we het geld krijgen, kunnen we sneller.”

Als kwartiermaker IZA reist De Raaf het hele land door en heeft hij vele samenwerkingsinitiatieven leren kennen. Zo moeten mensen uit de zorg en uit welzijn eerst elkaars taal leren spreken. De Raaf: “De zorg is veel individualistischer ingericht dan het sociaal domein. Dat betekent een heel andere manier van handelen.”

Momenteel zijn de onderhandelingen voor een Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord nog druk bezig. Voor zover we weten, althans. Het is de bedoeling dat er extra geld komt voor het sociaal domein en wellicht ook extra invloed voor gemeenten. Of het nu wel of niet komt, de transformatie die in gang is gezet, is niet meer te stoppen. Daar is De Raaf van overtuigd.