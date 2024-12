Kabinet kort 315 miljoen op medisch specialisten

Het kabinet-Schoof bezuinigt 315 miljoen euro op de medisch specialisten. Via de maatschappen worden de vrijgevestigde specialisten jaarlijks 150 miljoen gekort. Alle specialisten moeten voortaan ook een deel van hun bijscholing en nascholing zelf betalen. Dat kost hen 165 miljoen euro per jaar.

Dat is de uitkomst van het ‘onderwijsakkoord’ dat woensdagavond is bereikt tussen de coalitiepartijen (PVV, VVD, NSC en BBB) en een deel van de oppositiepartijen (CDA, ChristenUnie, JA21 en SGP) in de Tweede Kamer.

Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting vindt dit “onaanvaardbare bezuinigingen”. Buiting: “Dit zijn zware klappen. De bezuinigingen raken de patiënt en daarom moeten we er alles aan doen om dit weer van tafel te krijgen. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat we de bezuinigingen op onderwijs terugdraaien door 165 miljoen te bezuinigen op onderwijs voor medisch specialisten.”

De nog niet-officiële bijlage van het onderwijsakkoord meldt dat er “bestuurlijke afspraken” komen voor het “aanpakken uitwassen beloningen medisch specialisten in maatschappen” voor een bedrag van 150 miljoen euro per jaar. Dat moet volgend jaar ingaan.

Subsidie nascholing

Ook staat er een post “ombuiging subsidie bijscholing en nascholing medisch specialisten” van 165 miljoen. Dat is een subsidie van het ministerie van VWS. Dat betekent dat specialisten met ingang van volgend jaar een hogere eigen bijdrage gaan betalen voor hun nascholing en bijscholing. Hoe de twee maatregelen er in de praktijk uitzien, moet worden uitgewerkt.

De oppositiepartijen wilden aanvankelijk dat het eigen risico van de zorgverzekering gedeeltelijk zou worden teruggedraaid. Volgens de NOS was dat idee met name voor coalitiepartij PVV onaanvaardbaar. Voor deze partij was een lager eigen risico een van de belangrijkste wensen in haar verkiezingscampagne van vorig jaar en is in het Regeerprogramma vastgelegd.

Doordat een Kamermeerderheid bezuinigt op medisch specialisten en de uitgaven op alle ministeries (behalve Defensie) hoeft het kabinet 748 miljoen euro minder te korten op de begroting van onderwijs. Bovendien moet de NPO geld inleveren en gaan de accijns op e-sigaretten omhoog.