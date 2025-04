Zorgpremie stijgt door lager eigen risico met 199 euro per jaar

De zorgpremie stijgt vanaf 2027 met 199 euro per persoon per jaar, als gevolg van de halvering van het eigen risico die het kabinet van plan is door te voeren. Dat bevestigt een woordvoerder van zorgminister Fleur Agema (PVV) na berichtgeving door De Telegraaf .

De hogere premiekosten voor de verplichte basisverzekering moeten worden gedempt via onder meer toeslagen en lagere inkomstenbelastingen, is de bedoeling.

“We trekken een fors bedrag uit om de premiestijging te compenseren”, aldus de woordvoerder. Het gaat om een oplopend bedrag per jaar van 4,1 miljard euro in 2027 naar structureel 4,5 miljard vanaf 2029, meldt het ministerie. De verdeling van dit bedrag pakt niet voor iedereen hetzelfde uit, omdat dit afhangt van de hoogte van het salaris en of iemand zorgtoeslag krijgt. Ook is nog niet duidelijk hoe hoog de zorgkosten precies zijn. De basispremie verschilt per zorgverzekeraar en wijzigt per jaar. Ook kunnen mensen een aanvullend zorgpakket nemen.

Verkiezingsbelofte

Het eigen risico gaat vanaf 2027 van 385 naar 165 euro. De PVV wilde er het liefst helemaal van af, was de verkiezingsbelofte. Maar voor de coalitie was de afschaffing financieel te ingrijpend. Het eigen risico wordt wettelijk vastgesteld en aangesproken bij vervolgbehandelingen. Per specialistische behandeling komt voortaan maximaal 50 euro ten laste van het eigen risico.

De verwachting is dat de vraag naar zorg door deze plannen verder groeit, omdat meer mensen een vervolgbehandeling krijgen. Daardoor groeien ook de wachtlijsten. De oppositie heeft felle kritiek op de voorstellen, omdat ze veel geld kosten en de zorgsector verder onder druk zetten. (ANP)