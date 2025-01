Gehandicaptenzorgorganisatie Inversa zet tiny houses op eigen terrein neer

Inversa kondigde vorig jaar aan de zorg aan haar bewoners met een verstandelijke beperking voortaan te verlenen vanuit één locatie; de woonzorgboerderij in Woubrugge. Voor een aantal bewoners is de woonzorgvraag veranderd of gaat veranderen. Inversa besloot daarom ruimte te maken voor de aanschaf van vier tiny houses op het terrein. Deze huisjes komen van Wildenberg Woonunits uit Soerendonk in samenwerking met hun partner ‘Idehus’ uit Noorwegen.

Efficiënter werken

Astrid van der Voort (directeur Inversa) en Wim Elfrink (oprichter) over de doorontwikkeling van een kleinschalig wooninitiatief: “Wij zorgen dit jaar precies twintig jaar voor onze bewoners met een beperking. Door de stijgende kosten in de zorg en de veranderende zorgvraag werden we gedwongen om efficiënter te werken en te zorgen. Daarop besloten we vanuit één locatie wonen en zorg te bieden. Doordat een aantal bewoners een minder zorgintensieve vraag hebben, was het aanschaffen van tiny houses in een beschermde omgeving een unieke oplossing.”