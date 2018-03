ZonMW subsidieert CT-scan-project UMCG

Het Center for Medical Imaging (CMI) van het UMCG krijgt 1,5 miljoen euro subsidie van ZonMW. Dat gaat naar het project B3CARE voor screenen met CT-scans op longkanker, longemfyseem en hart- en vaatziekten (de zogenaamde ‘Big 3’ of B3 qua mortaliteit, morbiditeit en economische druk op de zorg).

Dat meldt UMCG op 5 maart via haar website. Het doel van B3CARE is om via biomarkers de ziektebeelden voor longkanker, longemfyseem en hart- en vaatziekten in een eerder stadium vast te stellen. Het uiteindelijke doel is preventie en snellere behandeling. Het project bouwt verder op andere grootschalige projecten van het CMI, waarin CT-scans van hart en longen worden verricht.

Deep learning

In B3CARE werkt een multidisciplinair team samen met expertise in radiologie, longziekten, hartziekten, artificial intelligence, kosten-effectiviteitsanalyse en onderwijs. In het project werkt het CMI samen met Universiteit Twente en Medical Delta in Rotterdam. Daarnaast doen zes bedrijven in beeldvorming en beeldanalyse, machine learning en deep learning mee. Zij dragen gezamenlijk samen een miljoen euro bij. De subsidie van ZonMW komt uit een fonds voor het bevorderen van klinische implementatie en toepassing van nieuwe medische technieken.