Zwangere kan na proefproces in ander ziekenhuis terecht

Een hoogzwangere vrouw uit Middelburg die zich in ziekenhuis Bravis in Roosendaal niet mocht laten begeleiden door haar eigen verloskundige kan in een ander ziekenhuis terecht om daar naar eigen wensen te bevallen. Haar verloskundige Pauline Doedens heeft dat woensdag gezegd.

Vorige week probeerde de vrouw via de rechter af te dwingen dat ze in het Roosendaalse ziekenhuis mocht bevallen onder leiding van haar eigen verloskundige, maar ze verloor een kort geding.

Bravis wilde de wensen van de vrouw om medische redenen niet inwilligen. Volgens het ziekenhuis moet ze worden begeleid door een gynaecoloog omdat ze een risicopatiënt is, onder andere omdat haar eerste kind is geboren na een keizersnede.

Doedens zegt dat ze na de rechtszaak is benaderd door een gynaecoloog van een ander ziekenhuis die hulp en ruimte heeft aangeboden. Om welk ziekenhuis het gaat wil de verloskundige niet zeggen maar ze laat weten dat het gaat om een ziekenhuis in de regio, op acceptabele afstand van Middelburg. (ANP)