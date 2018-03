UMCG en DSW sluiten alsnog contract

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en zorgverzekeraar DSW hebben overeenstemming bereikt over een meerjarig contract. In februari meldde het UMCG nog dat de gesprekken met de verzekeraar geen resultaat opleverden.

Beide partijen zijn "verheugd" dat ze er toch samen uit zijn gekomen. Jos Aartsen, voorzitter raad van bestuur van het UMCG: "Voor DSW-verzekerde patiënten is het fijn dat er nu een contract is. Zij zijn altijd welkom bij ons geweest en hebben altijd kunnen rekenen op de beste zorg". DSW-topman Chris Oomen: "De knelpunten vanuit het verleden zijn opgelost. Er is een langjarige overeenkomst gesloten waarbij de belangen van zowel het UMCG als de DSW verzekerden op de juiste wijze worden gediend."

Oomen zei in februari dat het UMCG de verzekeraar jarenlang te hoge tarieven liet betalen. Het UMCG op zijn beurt stapte naar de NZa en de ACM met een melding dat DSW haar verzekerden verkeerd zou voorlichten. De verzekeraar schaarde het UMCG namelijk op de eigen website onder de gecontracteerde ziekenhuizen, terwijl er nog geen overeenstemming was bereikt.