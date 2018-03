CRDL en Abena Nova winnen zorginnovatieprijzen

De winnaar van de Nationale ZorgInnovatie vakjuryprijs 2018 is CRDL. De publieksprijs ging naar Abena Healthcare. De prijzen werden op 15 maart uitgereikt tijdens het jaarlijkse Health Valley Event in Nijmegen.

Dat heeft de Nationale Zorgprijs bekend gemaakt. CRDL ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro en begeleiding bij de verdere ontwikkeling van het product. Het slimme incontinentiemateriaal Abena Nova, dat de publieksprijs won, werd beloond met een bedrag van 5000 euro.

Gesprek

De CRDL is een interactief zorginstrument, bedoeld voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Op het houten instrument zijn twee grote aanraakvlakken van vilt aangebracht, waarin een geleidende draad is verwerkt. Als twee mensen hun hand op de CRDL leggen en daarna elkaar op de huid aanraken, ontstaat een gesloten circuit. Wat volgt is geluid variërend van een klaterend beekje, een trein, de zee of een kerktoren. De variatie ontstaat door de veranderende manier van elkaar aanraken. Dat roept herinneringen of emoties op die leiden tot onderlinge verbinding en contact. Zo ontstaat een nieuwe vorm van menselijke interactie. Een gesprek, ook als mensen de juiste woorden even niet kunnen vinden.

Dennis Schuivens, een van de ontwerpers van de CRDL: "We zijn heel blij met de erkenning, maar de grootste waarde schuilt voor ons in de 'aandacht voor aandacht'. Deze extra bekendheid draagt er hopelijk aan bij dat cliënten en familie weer echt contact met elkaar hebben."