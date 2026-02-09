Novo Nordisk start rechtszaak om namaakversie afslankpil

Novo Nordisk begint een rechtszaak tegen het Amerikaanse bedrijf Hims & Hers Health omdat die een namaakversie van de nieuwe afslankpil van het obesitasmiddel Wegovy van de Deense farmaceut heeft gemaakt. Volgens Novo Nordisk overtreedt Hims & Hers de Amerikaanse patentwetten met de namaakpil die dezelfde werkzame stof bevat als Wegovy.

Daarnaast zegt Novo Nordisk dat de imitatieversie gevaren kan opleveren voor de gezondheid van gebruikers. Hims & Hers maakte zondag nog bekend te stoppen met de verkoop van die pil. De Amerikaanse toezichthouder FDA had al gezegd strenger op te gaan treden tegen namaakversies van afslankmiddelen.

Novo Nordisk wil een schadevergoeding van Hims & Hers. Het is niet bekend hoe hoog die moet zijn. Zondag stuurde Novo Nordisk een brief naar Hims & Hers om de zaak aan te kondigen en met de eis om te stoppen met de productie en verkoop. Volgens Novo Nordisk weet Hims & Hers al sinds 2024 dat er een patent rust op zijn obesitasmiddelen.

Klachten

Het Deense farmacieconcern heeft eerder ook al bedrijven aangeklaagd omdat die afslankproducten maakten met hetzelfde bestanddeel als in Wegovy, waarvan ook een injecteerbare versie bestaat. Novo Nordisk, dat ook producent is van het populaire diabetesmedicijn Ozempic, en andere medicijnmakers klagen al langer dat de FDA te weinig zou doen om de verspreiding van goedkopere afslankmiddelen tegen te gaan. (ANP/BLOOMBERG)