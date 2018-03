'Strengere voorwaarden zijn nodig voor startende zorgaanbieders'

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en belangenvereniging Per Saldo willen strengere voorwaarden voor starters in de zorg om fraude te voorkomen. Zij zijn zelf bezig met maatregelen tegen malafide zorgaanbieders, maar zouden graag zien dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meer actie onderneemt. Dit meldt de NOS.

Door het gebrek aan controle en hoge bedragen die in de zorg omgaan, is de sector aantrekkelijk voor fraudeurs, volgens de NOS. Misbruik van persoonsgebonden budgetten (pgb's) ligt op de loer. Een deel van het geld belandt te gemakkelijk in de zakken van fraudeurs, constateerde de Nederlandse Zorgautoriteit in oktober 2017.

Er worden maatregelen genomen om fraude tegen te gaan. Per Saldo ontwikkelt een meetlat om zorgaanbieders te toetsen, VNG en ZN werken aan met een soort waarschuwingsregister waarin malafide zorgorganisaties worden opgenomen. Dit register moet in 2019 beschikbaar komen. Het ministerie van VWS zegt in een reactie dat er wordt gewerkt aan een nieuwe variant van het pgb en de aanpak van fraude. Minister Hugo de Jonge wil met de betrokken partijen verkennen wat er nog meer kan gebeuren.