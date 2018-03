Miljardendeal tussen Novartis en GSK

De Zwitserse farmaceut Novartis heeft een grote deal gesloten met het Britse GlaxoSmithKline (GSK) waarbij het zijn belang in het samenwerkingsverband op het gebied van consumentenzorg verkoopt aan GSK. Met die overeenkomst is een bedrag van 13 miljard dollar (10,4 miljard euro) gemoeid.

Novartis verkoopt zijn belang van 36,5 procent in het in 2015 opgerichte samenwerkingsverband aan GSK, dat dan de volledige eigenaar wordt. Volgens de Zwitsers stelt de verkoop het bedrijf in staat om zich volledig te focussen op zijn kernactiviteiten. De opbrengst van de transactie kan door Novartis worden aangewend voor onder meer overnames. De deal moet later dit jaar afgerond worden.

Via het samenwerkingsverband verkochten de bedrijven producten voor consumentengezondheidszorg met merken als bijvoorbeeld Sensodyne, Voltaren, Otrivin en Zovirax. (ANP)