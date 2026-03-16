Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorginstituut dringt aan: breng Voxzogo alsnog op de Nederlandse markt

Zorginstituut Nederland vraagt geneesmiddelenfabrikant Biomarin om het besluit te heroverwegen om geen vergoeding te vragen voor het middel Voxzogo (vosoritide).

Het geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame aandoening achondroplasie (de meest voorkomende vorm van dwerggroei).

Speciale bijeenkomst

Het middel is al sinds 2021 goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Maar Biomarin heeft het middel nog niet naar Nederland gebracht.

Het Zorginstituut heeft meerdere malen het initiatief genomen om met Biomarin te overleggen. Zo werd er een speciale bijeenkomst georganiseerd met ouders, patiënten, zorgprofessionals en vertegenwoordigers van Biomarin om de mogelijkheid van voorwaardelijke toelating te verkennen.

“De prijzen die fabrikanten voor weesgeneesmiddelen vragen, zijn vaak erg hoog in relatie tot hoe goed ze werken, maar het is een foute veronderstelling dat dit automatisch zou leiden tot een negatief advies voor vergoeding”, aldus het Zorginstituut. “We zijn als samenleving vaak bereid om een hoge prijs te betalen voor middelen die effectief zijn voor patiënten.”

Reageer op dit artikel
  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties