Maand celstraf voor bedreiging hulpverleners

Een 45-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een maand celstraf voor het bedreigen van twee medewerkers van Samen Veilig (Save). De man heeft begin 2017 de twee medewerkers telefonisch bedreigd vanuit de gevangenis in Dordrecht.

De hulpverleners van Save zijn belast met de ondertoezichtstelling van de kinderen van de verdachte. De man is eerder veroordeeld voor het mishandelen van zijn partner met de dood tot gevolg. De hulpverleners waren van deze veroordeling op de hoogte. Tot drie maal toe heeft de man de medewerkers telefonisch bedreigd. De woorden die hij heeft gebruikt zijn zeer heftig en bedreigend. Dit had een enorme impact op de hulpverleners.

De rechtbank wijkt bij het bepalen van de straf af van het landelijke oriëntatiepunt. Voor een bedreiging is dat een geldboete. Vanwege de aard van de bedreigingen en de context waarin de bedreigingen zijn geuit is een gevangenisstraf op zijn plaats, in dit geval van een maand. De rechtbank ziet geen aanknopingspunten om een langere celstraf op te leggen zoals door de officier van justitie geëist is.