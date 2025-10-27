Ggz-medewerker zwaar mishandeld door cliënt, man aangehouden

Een medewerker van ggz-instelling Huize Padua in Boekel is afgelopen vrijdag zwaar mishandeld door een 50-jarige cliënt. Dat heeft de politie gemeld. De verdachte is aangehouden.

De politie ontving vrijdag een melding van een incident tussen een zorgverlener van de ggz-instelling en een cliënt. De zorgverlener is na het geweld met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met het slachtoffer heeft de politie later contact gehad, omdat de man direct na de mishandeling naar het ziekenhuis werd gebracht, meldt het AD.

Mishandeling in ggz

De cliënt, een man uit Boekel, is aangehouden en overgebracht naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Die is bedoeld voor gedetineerden met ernstige psychische problemen en psychiatrische stoornissen. De 50-jarige man wordt verdacht van zware mishandeling.

Huize Padua is een Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie (LVB-P) in Boekel, waar mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en vaak een beperktere emotionele ontwikkeling hulp krijgen.