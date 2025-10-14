Skipr

Nieuwe opleiding moet professionele oplossing bieden tegen agressie in de zorg 

,

Er komt een opleiding voor veiligheidsregisseur in publieke instellingen, zoals ziekenhuizen en in de ggz. Fontys Hogeschool start in het voorjaar 2026 met de post-bachelor toegepaste sociale veiligheidskunde.

Onderwijs

Beeld: Drazen Zigic/Getty Images/iStock

Fontys wil inspelen op de groeiende behoefte bij organisaties, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en onderwijsinstellingen om op een professionele manier om te gaan met de toename van agressie van patiënten, cliënten en klanten. Het traject richt zich op werkende professionals die zich bezighouden met veiligheid op de werkvloer. De deelnemers ontwikkelen de kennis, vaardigheden en handvatten die nodig zijn om sociale veiligheid professioneel te organiseren.

Op locatie

De post-bachelor valt onder de regie van het lectoraat ethisch werken van Fontys HRM en toegepaste psychologie, onder leiding van lector Rogier van der Wal. De opleiding bestaat uit zeven opleidingsdagen en wordt op basis van open inschrijving aangeboden op de Fontys-locatie in Eindhoven. Het programma wordt ook op locatie aangeboden. Onderzoeker, trainer en auteur Caroline Koetsenruijter en Melanie Savian-van Roekel zijn gastdocenten. 

Lees op Zorgvisie over de cultuurstrijd die Savian voerde tegen het idee van ‘het hoort er nu eenmaal bij’. 

GgzOpleidingPersoneelZiekenhuizen

