Schrapkoorts zet VBHC onder druk

Verdere introductie van Value Based Healthcare kan in het gedrang komen door het schrapoffensief tegen regels, registraties en verantwoordingsverplichtingen in de zorg. Dat stellen verschillende voorstanders van VBHC in Skipr magazine.

Onder het motto ‘(Ont)Regel de Zorg’ heeft het kabinet samen met verschillende beroeps- en belangenverenigingen deze week een lijst van 62 ‘overbodige regels’ bekend gemaakt. Vooralsnog gaat het vooral om dubbele registraties en allerhande uitleveringsverzoeken. Voorstanders van VBHC zijn echter bevreesd dat op termijn ook een groot aantal indicatoren zal sneuvelen die cruciaal zijn voor de invoering en doorontwikkeling van VBHC. Dan gaat het met name om de registratie van patiëntgebonden uitkomstmaten, die door veel professionals als overbodig worden gezien.

Hard nodig

Tijdens een recente bijeenkomst sprak Dimence-bestuurder Ernst Klunder hier zijn zorgen over uit. Uit een onderzoek onder ggz-professionals naar hoe datagebruik hun werk zou kunnen ondersteunen, bleek een groot deel van hen de digitale verzameling van patiëntervaringen te willen schrappen. "Precies datgene wat we bij value based mental health care het hardst nodig hebben”, aldus Klunder. “Daar moeten we op nationaal niveau nog wel iets mee.”

Beperkt

Ook Ward Bijlsma, manager zorg van Menzis, is bang dat als gevolg van de schrapsessies veel relevantie kwaliteitsinformatie dreigt te sneuvelen. “We zijn er niet op tegen om kritisch te zijn op wat we meten, maar rücksichtslos schrappen van indicatoren zou echt zonde zijn”, zegt Bijlsma in Skipr magazine. “De beschikbaarheid van goede kwaliteitsinformatie is superbelangrijk. We worden nu beperkt tot datgene waar nu kwaliteitsinformatie over beschikbaar is. Terwijl we bezig zijn met schrapsessies, hebben we nog wel een paar stappen te zetten bij aandoeningen waar we nog helemaal geen kwaliteitsregistratie voor hebben.”

Om die reden pleit Bijlsma voor slimmer (digitaal) registreren en een betere aansluiting bij al bestaande uitkomstensets als ICHOM. “Ik denk dat systemen slimmer worden en dat het vastleggen makkelijker gaat. Maar als het over ICHOM-sets in Nederland gaat, dan heb je het over nieuwe registraties.”

Patiëntperspectief

Met de huidige schrapkoorts is het lastig om draagvlak te genereren voor nieuwe registraties, beseft Bijlsma. Toch is dit volgens hem nodig om het patiëntperspectief in de zorg beter te kunnen vastleggen. “In theorie kan er misschien veel geschrapt worden, maar als je goed kijkt naar alle registraties die we in het leven hebben geroepen, dan is blijkens onderzoek van KPMG maar 3 procent relevant voor de patiënt. De kunst is om met elkaar te gaan bepalen wat we niet hoeven te doen en wat we vooral wel moeten meten, ook al betekent dat misschien nieuwe werkzaamheden."

Lees het volledige achtergrondartikel 'VBHC - Ei van Columbus of lege dop?' in Skipr magazine 06, juni 2018.