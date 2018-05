'Leefstijlgeneeskunde moet huidige ziekenzorgmodel vervangen'

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en onderzoeksinstituut TNO hebben de handen ineen geslagen en het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde opgericht. Het doel van het instituut is om de maatschappelijke en economische impact van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes in de komende tien jaar te halveren, door de patiënt de regie over de eigen gezondheid te laten nemen.

Leefstijlgeneeskunde moet onderdeel worden van de reguliere geneeskunde, vindt Hanno Pijl. Hij is internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie aan het LUMC. Dat dit nu nog niet het geval is, komt vanwege het huidige zorgmodel, zei hij tijdens het recente congres van Diagnose Voeding & Gezondheid. Er wordt pas naar de gezondheid van iemand gekeken wanneer diegene met een klacht naar de dokter gaat. "Dat is een gevolg van het zorgmodel dat in de negentiende eeuw is ontstaan, toen mensen voornamelijk naar het ziekenhuis gingen vanwege infecties en botbreuken."

Complex

Het zorgmodel uit de negentiende eeuw voldoet niet meer constateert Pijl, want ziektes zijn tegenwoordig te complex om met een pil of een operatie te behandelen. "Artsen in Nederland doen aan ziekenzorg, en niet aan gezondheidszorg." De oplossing: leefstijlgeneeskunde. Dit moet in de plaats komen van het huidige zorgmodel, dat volgens hem in stand wordt gehouden door artsen ("een conservatief bolwerk") en de farmaceutische industrie, die er financieel belang bij heeft om pillen te ontwikkelen.

Om leefstijlgeneeskunde te bevorderen, hebben LUMC en TNO het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) opgericht. Het uitgangspunt van leefstijlgeneeskunde is dat de dokter meer moet loslaten en dat de patiënt het heft in eigen hand moet nemen – en zijn leefstijl aanpassen ten bate van zijn gezondheid. Hiervoor is een transformatie nodig, stellen het LUMC en TNO, niet alleen in de zorg maar ook in het bedrijfsleven, in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn én bij de burger zelf.

Platform

Het doel van het NILG is om de maatschappelijke en economische impact van 'leefstijl-geneesbare ziekten' in de komende tien jaar te halveren, door deze zorg te laten verhuizen van spreekkamer naar huiskamer. Dit wil het instituut doen door te fungeren als platform voor kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Op deze manier zal een brede coalitie ontstaan, verwacht het NILG, die de implementatie van leefstijlgeneeskunde in Nederland en daarbuiten mogelijk maakt.

Het instituut ontwikkelt innovaties die medicatie, gedragsverandering en e-health combineert met leefstijl. Verder wil het NILG onder meer onderwijsaanbod ontwikkelen voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte. De organisatie richt zich om te beginnen op de ontwikkeling, implementatie en onderwijs van leefstijl als medicijn bij type 2 diabetes in Nederland.