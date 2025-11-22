Ruim 9,5 miljard toegezegd voor bestrijding infectieziekten

Het Global Fund, dat wereldwijd de verspreiding van aids, tuberculose en malaria bestrijdt, heeft wereldleiders op de G20-top in Zuid-Afrika bereid gevonden gezamenlijk ruim 9,5 miljard euro te investeren. De organisatie probeert circa 16 miljard euro bij elkaar te krijgen voor de bestrijding van die infectieziekten.

De VS zijn, met een toezegging van nu bijna 4 miljard euro, traditioneel de grootste donor aan het fonds. Onder oud-president Joe Biden bedroeg die toezegging zelfs meer dan 5 miljard euro, al is nog niet dat hele bedrag ook uitgekeerd onder de huidige regering-Trump.

Naar eigen zeggen heeft het Global Fund sinds de oprichting in 2002 al meer dan zeventig miljoen levens gered. De organisatie werkt met onder meer landelijke en lokale overheden samen in het verstrekken van bijvoorbeeld netten tegen malariamuggen, hiv-therapie en tuberculosebehandelingen.

Naar verluidt heeft Nederland 146 miljoen euro toegezegd. (ANP)