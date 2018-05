KNMP: hergebruik geneesmiddelen is onverantwoord

Hergebruik van geneesmiddelen mag niet de oplossing zijn voor geneesmiddelenverspilling. Dit stelt KNMP in een brief aan de Tweede Kamer. De artsenorganisatie vindt het plan om tweedehands geneesmiddelen te verstrekken aan patiƫnten die zich geen geneesmiddelen kunnen veroorloven 'onverantwoord'.

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: "Het verstrekken van tweedehandsgeneesmiddelen lijkt op het eerste gezicht verspilling tegen te gaan, maar daarmee lopen patiënten grote gezondheidsrisico’s, met mogelijk ziekenhuisopname tot gevolg."

De KNMP pleit ervoor om verspilling tegen te gaan door in te zetten op een prescriptieregeling op maat. Door de medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt, kan volgens de artsenorganisatie de ruimte voor verspilling worden verkleind. Ook de bevordering van het doorgebruiken van thuismedicatie in het ziekenhuis kan bijdragen aan de vermindering van verspilling, aldus de KNMP.

Kamervragen

In een uitzending van Brandpunt was onlangs aandacht voor geneesmiddelenverspilling, waarin onder meer het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) stelde dat in Nederland te krampachtig wordt omgegaan met het heruitgeven van medicijnen. De uitzending leidde tot vragen van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij aan minister Bruno Bruins, waarin hij onder meer vraagt naar de status van onderzoek van het ministerie van VWS naar de mogelijkheid van heruitgifte van geneesmiddelen. Ook doet hij de suggestie om vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek alvast bij bepaalde categorieën eenvoudige medicijnen heruitgifte mogelijk te maken.