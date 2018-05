Fysiotherapeuten voeren actie in Den Haag

De Actiegroep Fysiotherapeuten heeft woensdag alarm geslagen in Den Haag over de regeldruk. Volgens een zegsvrouw deden er zeker zevenhonderd fysio's mee.

De Tweede Kamer vergadert woensdagmiddag over regeldruk in de zorg. Een aantal van de therapeuten zit op de tribune.

De actiegroep wil dat de regering haast maakt met het aanpakken van alle regeltjes en bood daarvoor een petitie aan. "We hebben steeds minder tijd voor onze patiënten, door de enorme hoeveelheid vaak onzinnige administratie die ons wordt opgelegd en die ons gemiddeld een hele dag per week kost", staat daarin.

"We moeten vaak de behandeling voortijdig stoppen, omdat we van zorgverzekeraars niet meer dan een bepaald aantal behandelingen mogen geven", zeggen de actievoerders verder. "We kunnen onze situatie niet veranderen, omdat zorgverzekeraars niet onderhandelen over de zorgcontracten. Er is geen sprake van gelijkwaardigheid, we moeten tekenen bij het kruisje. Onze beloning is zodanig laag dat we niet eens onze kosten kunnen dekken."

Onwerkbaar

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zegt niet verrast te zijn over de actie van de fysiotherapeuten. "Het KNGF heeft de afgelopen jaren meerdere malen gewezen op onwerkbare situaties voor fysiotherapeuten waar patiënten de dupe van worden." De beroepsvereniging staat achter het vorige week door het kabinet gepresenteerde actieplan om de regeldruk in de zorg te verminderen. "Echter, omdat alles er op wijst dat ook voor de contractperiode 2019 nog geen wezenlijke veranderingen ten positieve te verwachten zijn, dringen actievoerders er begrijpelijkerwijs op aan dat een aantal eenvoudige wijzigingen nu versneld worden ingevoerd." (Skipr/ANP)