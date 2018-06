Noordwest Ziekenhuisgroep krijgt A+-rating van kredietbeoordelaar

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft van kredietbeoordelaar Fitch de zogeheten A+-status gekregen. Noordwest scoort als beste in de categorie grote topklinische ziekenhuizen met betrekking tot financiële robuustheid.

Fitch baseert de hoge kredietwaardigheid op de sterke marktpositie van Noordwest in de regio Noordwest Nederland en de onmisbare functie als traumacentrum daar, aldus het ziekenhuis in een persverklaring. Ook de goede relatie tussen het ziekenhuismanagement en de medische staf wordt aangehaald, evenals de verbinding die het ziekenhuis met de zorgverzekeraars heeft – in het bijzonder de samenwerking in het kader van zinnige zorg.

Bij de beoordeling kijkt Fitch zowel naar het verleden als naar de verwachtingen voor de nabije toekomst. Daarbij gelden alle factoren die van invloed zijn op de kredietwaardigheid van het ziekenhuis zoals solvabiliteit en liquiditeit maar ook ziekteverzuim van medewerkers, de kwaliteit van het bestuur en het marktaandeel in de regio.

Financiering

Ratings stellen ziekenhuizen in staat tegen betere voorwaarden financiering aan te trekken, iets wat in het bedrijfsleven heel gebruikelijk is maar in de zorgsector (nog) niet. "Deze waardering is een bevestiging van een financieel solide beleid tot nu toe en geeft een extra impuls aan de realisatie van onze vernieuwingsagenda", zegt Jurgen Sernee, lid van de raad van bestuur van Noordwest.

Noordwest is het derde ziekenhuis dat haar rating publiceert. Eerder brachten het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (A-status) en het Erasmus MC (AAA-status) hun ratings naar buiten. De laatste is moeilijk met Noordwest te vergelijken, volgens Noordwest, omdat het een academisch ziekenhuis is.