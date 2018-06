BovenIJ benoemt nieuw lid raad van toezicht

Tessa van den Ende is per 23 mei benoemd tot lid van de raad van toezicht van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam. Ze vervangt Rieme-Jan Tjittes, die na het verstrijken van zijn eerste termijn is afgetreden vanwege andere werkzaamheden.

Van den Ende is advocaat/partner Zorg bij Nysingh advocaten-notarissen. Binnen de raad van toezicht van het BovenIJ is Van den Ende lid van de auditcommissie Financiën.

"Mijn gevoel zei mij dat het tijd was mijn blik te verruimen en als toezichthouder mijn bijdrage te kunnen leveren", zegt Van den Ende. "Het BovenIJ ziekenhuis geeft mij energie. De plaats van het BovenIJ ziekenhuis, regionaal en in de samenleving is de basis voor patiëntgerichte zorg op een toegankelijke en persoonlijke manier."