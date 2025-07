Bas van Hoorn nieuwe toezichthouder bij Mijzo

Per 1 juli is Bas van Hoorn benoemd als lid van de raad van toezicht van Mijzo.

De huidige raad van toezicht bestaat uit Victor van Dijk (voorzitter), Conny Helder, Philip Idenburg, Jane Cramm en Marieke Commandeur. Met de komst van Van Hoorn wordt de raad van toezicht van Mijzo uitgebreid.

Bas van Hoorn

Van Hoorn werkt als directeur Finance & Control bij de Stichting Philadelphia Zorg. “Vanuit een bedrijfskundig en accountantsperspectief draag ik al ruim twintig jaar bij aan verbeteringen in de zorgsector. Ik combineer mijn kennis en ervaring met een goed netwerk in zowel de curatieve als langdurige zorg en financiële dienstverlening. De laatste jaren is mijn focus meer gericht op het realiseren van strategische verandering. Mijzo is een actieve speler in de transformatie van de ouderenzorg in een regio waarin ik ben opgegroeid en woon. Trots om als lid van de raad van toezicht een bijdrage te mogen leveren aan de gekozen koers.”

Reactie rvt

“Mijzo is in de regio en landelijk actief in haar bijdrage aan de transformatie van de ouderenzorg. Met de komst van Bas van Hoorn versterken we ons team op het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Het is van belang dat we samen koers houden, ook onder uitdagende maatschappelijke omstandigheden”, zegt voorzitter van de rvt Victor van Dijk.