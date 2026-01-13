Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Twee nieuwe toezichthouders Laverhof

,

De raad van toezicht van Laverhof heeft sinds 1 januari 2026 twee nieuwe leden: Janine Godderij en Paul Boselie.

Laverhof is een vvt-organisatie, actief in de regio Schijndel, Heeswijk en Uden in Noordoost-Brabant.

Vastgoed en maatschappelijk ondernemerschap

Janine Godderij is directeur-bestuurder van ZOwonen in Sittard. In de raad van toezicht van Laverhof gaat Godderij zich richten op vastgoed en maatschappelijk ondernemerschap. Laverhof wil met haar vastgoedstrategie bijdragen aan duurzaamheid, aanpasbare woonvormen en woonvormen die het langer thuis wonen ondersteunen, zowel in eigen beheer als in partnerschap met gemeenten en woningcorporaties.

Human resources

Paul Boselie is hoogleraar Chief Open Science bij de Universiteit van Utrecht op het vakgebied strategisch human resource management in publieke organisaties. In de rvt van Laverhof gaat hij zich richten op HR. Hij is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad.

Afscheid

Laverhof heeft afscheid genomen van toezichthouders René Denis en Miriam Dragstra. Zij zaten aan het einde van hun termijn. Dragstra was zeven jaar voorzitter van de rvt. Die rol wordt nu vervuld door Jack Jansen.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaRaad van toezicht

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13 jan 2026 Twee nieuwe toezichthouders Laverhof
8 jan 2026 Laurens stelt twee nieuwe toezichthouders aan
6 okt 2025 Libra benoemt nieuwe toezichthouder
28 aug 2025 Oud-minister Kuipers wordt toezichthouder bij universiteit Delft
21 aug 2025 Zorggroep Maas & Waal benoemt twee nieuwe toezichthouders

Reader Interactions

Reacties