Twee nieuwe toezichthouders Laverhof

Laverhof is een vvt-organisatie, actief in de regio Schijndel, Heeswijk en Uden in Noordoost-Brabant.

Vastgoed en maatschappelijk ondernemerschap

Janine Godderij is directeur-bestuurder van ZOwonen in Sittard. In de raad van toezicht van Laverhof gaat Godderij zich richten op vastgoed en maatschappelijk ondernemerschap. Laverhof wil met haar vastgoedstrategie bijdragen aan duurzaamheid, aanpasbare woonvormen en woonvormen die het langer thuis wonen ondersteunen, zowel in eigen beheer als in partnerschap met gemeenten en woningcorporaties.

Human resources

Paul Boselie is hoogleraar Chief Open Science bij de Universiteit van Utrecht op het vakgebied strategisch human resource management in publieke organisaties. In de rvt van Laverhof gaat hij zich richten op HR. Hij is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad.

Afscheid

Laverhof heeft afscheid genomen van toezichthouders René Denis en Miriam Dragstra. Zij zaten aan het einde van hun termijn. Dragstra was zeven jaar voorzitter van de rvt. Die rol wordt nu vervuld door Jack Jansen.