Wissels van de week | Nieuwe bestuurders voor BovenIJ, Erasmus MC en Kwadrant

In deze Wissels van de week: onder meer BovenIJ, Erasmus MC, Kwadrant en Zilveren Kruis krijgen nieuwe bestuurders, terwijl bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis een bestuursvacature ontstaat.

Joke Hendriks treedt per 1 september toe tot de raad van bestuur van Erasmus MC. Hendriks is momenteel vaatchirurg, hoogleraar en afdelingshoofd bij het Rotterdamse academische ziekenhuis. Zij volgt interim-bestuurder Peter Sillevis Smitt op, die sinds 20 januari de positie vervulde na het vertrek van Joke Boonstra. Met haar aantreden is de raad van bestuur weer compleet.

Corine van Geffen wordt per 15 augustus bestuurder van BovenIJ. Van Geffen is sinds 2019 bestuurder van Huisartsenposten Amsterdam en sinds 2020 bestuurslid van InEen met de portefeuille digitalisering. Eerder vervulde zij verschillende managementfuncties bij het Westfriesgasthuis. Zij volgt Edwin van der Meer op, die na vijftien jaar in de raad van bestuur met pensioen is gegaan. Van Geffen vormt samen met bestuurder Sanne Blom het collegiale bestuur van het Amsterdamse ziekenhuis.

Karine van der Kraan wordt per 1 september bestuurder van Kwadrant. Van der Kraan is sinds 2020 werkzaam bij ZuidOostZorg en was daar de afgelopen drie jaar bestuurder. Zij volgt Jan Maarten Nuijens op, die op 31 augustus afscheid neemt. Bij Kwadrant vormt zij samen met Mariska Roeters de collegiale raad van bestuur.

Peter Langenbach wordt per 15 juni 2026 divisievoorzitter van Zilveren Kruis. Langenbach is sinds juli 2022 directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis. Eerder was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en lid van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Hij volgt Georgette Fijneman op, die CEO wordt van PGGM Pensioenservices.

Anoek de Haas is op 18 mei 2026 benoemd tot directeur van Stichting STBN. De Haas was hiervoor werkzaam bij Rabobank, waar zij laatstelijk directeur Grootzakelijk Midden Nederland was. Sinds haar benoeming vormt zij samen met Lauri Winkel een collegiaal bestuur. De Haas richt zich op strategie, externe ontwikkeling en de financiële portefeuille. Arjan Oortgiesen vertrekt per 1 juni bij STBN na een periode als bestuurder en adviseur.

Joris Uges vertrekt per 1 juli als bestuurder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Uges vervult die functie sinds 1 oktober 2025. De raad van toezicht beraadt zich op de invulling van de vacature. In de tussenliggende periode nemen voorzitter van de raad van bestuur Relinde Weil en bestuurder Tamara Kroll zijn taken over.