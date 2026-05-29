Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Leiderschap
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Wissels van de week | Nieuwe bestuurders voor BovenIJ, Erasmus MC en Kwadrant

,

In deze Wissels van de week: onder meer BovenIJ, Erasmus MC, Kwadrant en Zilveren Kruis krijgen nieuwe bestuurders, terwijl bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis een bestuursvacature ontstaat.

Joke Hendriks treedt per 1 september toe tot de raad van bestuur van Erasmus MC. Hendriks is momenteel vaatchirurg, hoogleraar en afdelingshoofd bij het Rotterdamse academische ziekenhuis. Zij volgt interim-bestuurder Peter Sillevis Smitt op, die sinds 20 januari de positie vervulde na het vertrek van Joke Boonstra. Met haar aantreden is de raad van bestuur weer compleet.

Corine van Geffen wordt per 15 augustus bestuurder van BovenIJ. Van Geffen is sinds 2019 bestuurder van Huisartsenposten Amsterdam en sinds 2020 bestuurslid van InEen met de portefeuille digitalisering. Eerder vervulde zij verschillende managementfuncties bij het Westfriesgasthuis. Zij volgt Edwin van der Meer op, die na vijftien jaar in de raad van bestuur met pensioen is gegaan. Van Geffen vormt samen met bestuurder Sanne Blom het collegiale bestuur van het Amsterdamse ziekenhuis.

Karine van der Kraan wordt per 1 september bestuurder van Kwadrant. Van der Kraan is sinds 2020 werkzaam bij ZuidOostZorg en was daar de afgelopen drie jaar bestuurder. Zij volgt Jan Maarten Nuijens op, die op 31 augustus afscheid neemt. Bij Kwadrant vormt zij samen met Mariska Roeters de collegiale raad van bestuur.

Peter Langenbach wordt per 15 juni 2026 divisievoorzitter van Zilveren Kruis. Langenbach is sinds juli 2022 directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis. Eerder was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en lid van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Hij volgt Georgette Fijneman op, die CEO wordt van PGGM Pensioenservices.

Anoek de Haas is op 18 mei 2026 benoemd tot directeur van Stichting STBN. De Haas was hiervoor werkzaam bij Rabobank, waar zij laatstelijk directeur Grootzakelijk Midden Nederland was. Sinds haar benoeming vormt zij samen met Lauri Winkel een collegiaal bestuur. De Haas richt zich op strategie, externe ontwikkeling en de financiële portefeuille. Arjan Oortgiesen vertrekt per 1 juni bij STBN na een periode als bestuurder en adviseur.

Joris Uges vertrekt per 1 juli als bestuurder van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Uges vervult die functie sinds 1 oktober 2025. De raad van toezicht beraadt zich op de invulling van de vacature. In de tussenliggende periode nemen voorzitter van de raad van bestuur Relinde Weil en bestuurder Tamara Kroll zijn taken over.

Reageer op dit artikel
Meer over:Personalia

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:51 Wissels van de week | Nieuwe bestuurders voor BovenIJ, Erasmus MC en Kwadrant
28 mei 2026 Erasmus MC benoemt nieuwe bestuurder
28 mei 2026 Peter Langenbach nieuwe voorzitter Zilveren Kruis
27 mei 2026 Dit wordt de opvolger van Edwin van der Meer
21 mei 2026 Directeur Hartstichting wordt president van Europees netwerk

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties