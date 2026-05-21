Directeur Hartstichting wordt president van Europees netwerk

Directeur Hans Snijder van de Hartstichting is benoemd tot president van het European Heart Network.

Dat is een samenwerkingsverband van nationale hartstichtingen en patiëntenorganisaties in Europa. Snijder gaat leiding geven aan de Europese inzet om hart- en vaatziekten flink terug te dringen. Snijder (63) blijft ook werken als directeur van de Hartstichting.

Preventie

In Europa eisen hart- en vaatziekten 1,7 miljoen doden per jaar en zijn ze de belangrijkste doodsoorzaak. Het Europese netwerk wil het aantal vermijdbare en vroegtijdige sterfgevallen in Europa door hart- en vaatziekten in 2030 met 30 procent verminderd hebben. Preventie, vroege opsporing en wetenschappelijk onderzoek zijn daarbij speerpunten, maar ook het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen landen en tussen bevolkingsgroepen.

“Hart- en vaatziekten zijn geen nationaal probleem meer”, aldus Snijder. “Vergrijzing, gezondheidsverschillen en leefstijlproblematiek raken heel Europa. Als landen blijven werken in losse systemen verliezen we kostbare tijd én mensenlevens.” (ANP)