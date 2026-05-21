Directeur Hartstichting wordt president van Europees netwerk

Dat is een samenwerkingsverband van nationale hartstichtingen en patiëntenorganisaties in Europa. Snijder gaat leiding geven aan de Europese inzet om hart- en vaatziekten flink terug te dringen. Snijder (63) blijft ook werken als directeur van de Hartstichting.
Preventie
In Europa eisen hart- en vaatziekten 1,7 miljoen doden per jaar en zijn ze de belangrijkste doodsoorzaak. Het Europese netwerk wil het aantal vermijdbare en vroegtijdige sterfgevallen in Europa door hart- en vaatziekten in 2030 met 30 procent verminderd hebben. Preventie, vroege opsporing en wetenschappelijk onderzoek zijn daarbij speerpunten, maar ook het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen landen en tussen bevolkingsgroepen.
“Hart- en vaatziekten zijn geen nationaal probleem meer”, aldus Snijder. “Vergrijzing, gezondheidsverschillen en leefstijlproblematiek raken heel Europa. Als landen blijven werken in losse systemen verliezen we kostbare tijd én mensenlevens.” (ANP)