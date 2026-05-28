Peter Langenbach nieuwe voorzitter Zilveren Kruis

Peter Langenbach wordt per 15 juni 2026 benoemd tot divisievoorzitter van Zilveren Kruis. Hij volgt Georgette Fijneman op, die CEO wordt van PGGM Pensioenservices.

Langenbach is sinds juli 2022 directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis. Na een jarenlange loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht maakt Langenbach in 2005 de overstap naar de gezondheidszorg. Hij begon in de zorg als manager ICT, P&O en Financiën in het Elisabeth Ziekenhuis.

Carrière

Daarnaast werkte Langenbach onder meer als lid van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Voor zijn komst naar Zilveren Kruis zat hij in de raad van toezicht van het Bernard Verbeeten Instituut en Thebe en was hij voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. Naast zijn baan bij Zilveren Kruis is hij associate professor Financiën in de Gezondheidszorg aan TIAS Business School.

“Peter heeft in de afgelopen vier jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering van Zilveren Kruis en de doorontwikkeling van Zorginkoop”, zegt bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo van Achmea. “Hij beschikt over ruime kennis en ervaring in de zorg en heeft een vernieuwende visie op de inrichting van de gezondheidszorg. Daarmee is de strategische koers van Zilveren Kruis uitstekend geborgd.”

