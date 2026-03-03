Georgette Fijneman benoemd tot CEO PGGM Pensioenservices

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM heeft Georgette Fijneman benoemd tot CEO van het toekomstige PGGM Pensioenservices. Ze zal half juni 2026 in haar nieuwe rol starten. Fijneman is nu nog actief als CEO van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Fijneman volgt Alexandra Phillippi op die sinds 2018 leiding heeft gegeven aan het huidige PGGM Pensioenbeheer. Als CEO zal Fijneman de eindverantwoordelijkheid dragen voor het beoogde PGGM Pensioenservices. Dit bedrijf, dat ongeveer duizend werknemers telt, voert het pensioen uit van bijna zes miljoen deelnemers die zijn aangesloten bij vijf pensioenfondsen PFZW, PMT, StiPP, Bpf Schilders en Bpf Koopvaardij.

Georgette Fijneman naar PGGM

“Het is een prachtige uitdaging om een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke betekenis van een goed pensioen”, zegt Fijneman. “PGGM is uitstekend gepositioneerd om in verbinding met vele partijen en belanghebbenden resultaten te boeken voor grote aantallen huishoudens. Komende uit de zorgsector zie ik parallellen tussen het belang van een goed pensioen en een toegankelijke zorg waar iedereen baat bij heeft. Ik zie mooie kansen om vanuit PGGM Pensioenservices hieraan bij te dragen.”

Georgette Fijneman (60) werkte eerder in verschillende leidinggevende posities bij Achmea, Zwitserleven, SNS Reaal en SNS Bank. Naast haar huidige rol als CEO van Zilveren Kruis is ze onder meer commissaris bij Dela en bestuurslid van Kansfonds.

Edwin Velzel

“Met Georgette krijgt het beoogde PGGM Pensioenservices een zeer ervaren bestuurder als CEO”, zegt Edwin Velzel, CEO van PGGM. “Het is aan haar om Pensioenservices optimaal te laten functioneren binnen de Wet toekomst pensioenen, nu we de transitie van al onze klanten naar deze wet succesvol hebben afgerond. Dat betekent het verder ontwikkelen van excellente klantbediening, waaronder het zorgdragen voor hele goede deelnemercommunicatie namens de fondsen waar we voor werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit onder leiding van Georgette zal worden gerealiseerd.”