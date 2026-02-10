Skipr

Georgette Fijneman treedt terug als voorzitter Zilveren Kruis

,

Georgette Fijneman treedt in de zomer van 2026 terug als divisievoorzitter van Zilveren Kruis. “Na een periode van acht en een half jaar in deze functie kiest zij ervoor nog één keer een andere richting in haar loopbaan te verkennen”, zo laat moederbedrijf Achmea weten.

Georgette Fijneman trad in maart 2016 in dienst bij Achmea als directeur Inkomensverzekeringen en lid van de divisiedirectie Schade & Inkomen. Per 1 augustus 2017 werd zij benoemd tot divisievoorzitter van Zilveren Kruis.

Georgette Fijneman: “Na een zorgvuldige afweging heb ik besloten mij vol energie te richten op een volgende fase in mijn carrière. Het was geen eenvoudige beslissing, want ik weet zeker dat ik Achmea en de betrokken en professionele mensen om me heen enorm zal missen. Met veel plezier kijk ik terug op een mooie tijd in de zorg, vol successen en uitdagingen die we samen hebben meegemaakt. Ik kijk met vertrouwen uit naar een nieuwe fase in mijn carrière, waarin ik nieuwe mogelijkheden ga verkennen. Tot die tijd zet ik mij nog met volle overtuiging in voor Achmea, Zilveren Kruis en de zorg in Nederland.”

Meer over:Personalia

