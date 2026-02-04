GGz Brebrug benoemt nieuwe toezichthouder

Vincent van Rijswijk is per 1 februari toegetreden tot de raad van toezicht (rvt) van GGz Breburg. Hij volgt Saskia Langbroek-Coppus op.

Vincent van Rijswijk heeft ruime bestuurlijke ervaring in de zorg. Sinds oktober 2024 is hij bestuurder van het HagaZiekenhuis. Als CFO is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en bedrijfsvoering. Daarvoor was hij bestuurder van de Amsterdamse ghz-organisatie Amsta en directeur bij Cordaan, Delta Psychiatrisch Centrum, GGZ Friesland en Noordwest Ziekenhuisgroep.

Duurzame koers

Op 1 februari 2026 is Van Rijswijk als toezichthouder en lid van de auditcommissie bij GGz Breburg gestart. Hij volgt Saskia Langbroek-Coppus op, die sinds 2028 deel uitmaakte van de rvt. De raad van bestuur dankt haar “voor haar jarenlange expertise en fijne samenwerking in de raad van toezicht.”

Het bestuur kijkt uit naar Van Rijswijks expertise in de ggz voor een ‘wezenlijke bijdrage aan een duurzame toekomstbestendige koers’.