Oud-minister Kuipers wordt toezichthouder bij universiteit Delft

Voormalig minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers wordt voorzitter van de raad van toezicht van de Technische Universiteit (TU) in Delft.

Kuipers moet helpen om daar orde op zaken te stellen. De onderwijsinspectie klaagde over sociale onveiligheid op de universiteit en het ministerie van Onderwijs dreigt daarom in te grijpen. Hij wordt voor vier jaar benoemd.

Ernst Kuipers

Kuipers werkt momenteel voor een gerenommeerde technische universiteit in Singapore. Het is niet bekend of hij daar aanblijft. Kuipers was tussen 2022 en 2024 minister van Volksgezondheid. Daarvoor leidde hij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Tijdens de coronacrisis verdeelde dat centrum patiënten tussen ziekenhuizen om te voorkomen dat de zorg overbelast raakte. Door de persconferenties daarover werd Kuipers een gezicht van de aanpak van het virus.

Sociale onveiligheid

De onderwijsinspectie constateerde dat mensen op de TU Delft zich schuldig maken aan onder meer seksueel getinte opmerkingen, ongewenste intimiteiten, pesten, intimidatie en racisme. Leidinggevenden zouden te weinig ingrijpen en de problemen soms zelfs erger maken.

De Delftse universiteit moet ook bezuinigen, doordat de aantallen studenten teruglopen en door bezuinigingen vanuit de overheid. Bovendien zijn er al tijden demonstraties tegen samenwerkingen met Israëlische instellingen, net als op andere universiteiten. De TU gaat in principe geen nieuwe samenwerkingen met Israël meer aan. Daarnaast kijkt de universiteit kritisch naar huidige projecten, maar die gaan vooralsnog wel door.

Hij was ook bestuursvoorzitter van ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam. (ANP)