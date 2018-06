Forensische zorginstellingen willen fuseren

Stichting Tragel uit Clinge en stichting DOOR uit Middelburg hebben plannen om per 1 januari te fuseren. Ze hebben hun voornemen gemeld bij de NZa en de SER en personeel en cliënten om advies gevraagd.

Dat melden Tragel en DOOR op 5 juni. De stichtingen zijn allebei in Zeeland actief in de ambulante en residentiële forensische zorg. DOOR in Middelburg biedt als enige in de provincie een forensisch beschermde woonvorm. Tragel is de enige organisatie die forensische zorg mag bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor beide stichtingen geldt dat de omvang van het hulpaanbod beperkt is, waardoor het lastig is duurzaam kwalitatief goede ondersteuning en zorg te bieden. Door het samen voegen van activiteiten is het wel mogelijk om het forensische aanbod in stand te houden.

Beschermd wonen

Op forensisch gebied biedt Tragel ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Tragel heeft ook productieafspraken voor forensisch verblijf, maar verzilvert deze nog niet. DOOR doet dat juist wel: naast ambulante zorg en dagbesteding ,biedt DOOR forensisch beschermd wonen met begeleiding. Gezien de omvang van de organisatie is een zelfstandig DOOR kwetsbaar. Een fusie met Tragel kan dat het hoofd bieden, aldus beide organisaties.