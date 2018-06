'Medewerker is belangrijkste bouwsteen van zorgorganisatie'

Om de zorg te vermenselijken, moeten ziekenhuizen zich meer richten op de medewerkers. "Mensen zijn de belangrijkste bouwsteen van een organisatie." Dit zei ondernemer Gerard van Grinsven tijdens het Skipr-congres 'Open armen' in De Doelen.

In zorgorganisaties staan niet de medewerkers of de patiënten centraal, maar de raad van bestuur, stelt Van Grinsven, voormalig CEO van het Henry Ford West Bloomfield Hospital en voormalig hotelier. "Niemand geeft iets om de man die de deur van het ziekenhuis opent, de verpleegkundige of de apotheker. Alles draait uiteindelijk om de topman in de organisatie."

Zo moet het niet, vindt hij. Om de zorg te vermenselijken en meer te richten op patiënten, moeten zorgaanbieders de medewerkers centraal stellen in plaats van de raad van bestuur. "Bestuurders kennen hun patiënten helemaal niet." Zorgbestuurders spreken over klanten, terwijl zij de patiënten volgens de ondernemer moeten zien als gasten - een stokpaardje van Van Grinsven.

Buddy

Het loont om medewerkers waardering te tonen en energie in hen te steken. Dit is gebleken toen op zijn voorstel in het Henry Ford West Bloomfield Hospital de introductie voor nieuwe werknemers van een dag naar vijf ging. Bovendien kreeg elke verpleegkundige een buddy die haar of hem wegwijs maakte en begeleidde in het ziekenhuis.

Hoewel men tegen Van Grinsven vooraf zei dat er geen geld was voor zijn plannen met het personeel (het Henry Ford is een non-profit-instelling), zette hij door. Het gevolg: het verloop onder verpleegkundigen nam fors af. "Het personeelsverloop was in ons ziekenhuis na een jaar al het laagst van alle ziekenhuizen in de Verenigde Staten."

Van Grinsven was werkzaam in de hotelbranche, hij was onder andere vicepresident van de Ritz-Carlton keten. Hij werd gevraagd om zijn kennis over gastvrijheid in te zetten als voorzitter van de raad van bestuur bij het West Bloomfield Hospital in Detroit. Later werd de geboren Nederlander CEO van de Cancer Treatment Centers of America. Momenteel werkt hij aan een nieuw zorginitiatief, maar daarover kan hij niets zeggen tot de contracten zijn getekend.