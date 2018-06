Zorgtechbedrijf Reports neemt Inforay International over

Techbedrijf Reports uit Almere, gespecialiseerd in data-analyse en datavisualisatie in de zorg, gaat haar marktpositie versterken door Inforay International BV over te nemen. Inforay is specialist in stuurinformatie voor de zorgsector.

Dat maakt Reports op 7 juni bekend. Inforay, begonnen als kleine startup begin jaren ’00, is nu marktleider op het gebied van stuurinformatie voor vvt, jeugdzorg, ggz en gehandicaptenzorg. Door de integratie met Reports is er technisch meer mogelijk op het gebied van vertalen, visualiseren en koppelen van zorgdata naar schermen voor bestuurders, maar ook teamleiders.

Flexibel

De kennis, technologie en klanten van beide bedrijven vullen elkaar goed aan, zo constateerden Inforay en Reports. Door de overname wordt Reports groot genoeg om te kunnen blijven inspelen op de schaal en de complexiteit van de zorgmarkt, maar klein genoeg om flexibel te blijven, zo zegt het concern.