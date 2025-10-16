Het moment is daar: CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid

Na een fase van steun en vertrouwen winnen en het bepalen van de juiste architectuur, is CumuluZ er klaar voor: de eerste stappen naar databeschikbaarheid. Dat vertelt directeur-bestuurder Bart de Geus in de podcast Voorzorg.

Directeur-bestuurder CumuluZ, Bart de Geus

CumuluZ is in het leven geroepen om eindelijk landelijke databeschikbaarheid te realiseren. Het initiatief bestaat al een aantal jaren. Er werd vooral veel werk gestoken in het bouwen van een zorgbrede coalitie en het bepalen van de architectuur. Directeur-bestuurder Bart de Geus vertelt dat het moment is aangebroken om uit de startblokken te komen. De datastroom mag daadwerkelijk op gang gebracht worden. “Dat doen we op een – in hippe termen – agile manier”, vertelt De Geus in zorgpodcast Voorzorg. “We willen direct waarde toevoegen en daarvoor hebben we een aantal use cases geselecteerd. Een daarvan is de proactieve zorgplanning en een andere is thuismonitoring.”

Het idee is om zoveel mogelijk voort te bouwen op bestaande programma’s. De umc’s zijn begonnen met CumuluZ, maar inmiddels zit er een stichting achter die subsidie krijgt van VWS. Het initiatief heeft dan ook geen winstoogmerk. De Geus kan niet uitsluiten dat zorgorganisaties op termijn wel een kostendekkend tarief moeten betalen om aan te sluiten. Dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd, zegt de directeur. “Eerst maar eens leveren.”