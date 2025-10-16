Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Het moment is daar: CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid

,

Na een fase van steun en vertrouwen winnen en het bepalen van de juiste architectuur, is CumuluZ er klaar voor: de eerste stappen naar databeschikbaarheid. Dat vertelt directeur-bestuurder Bart de Geus in de podcast Voorzorg.

Directeur-bestuurder CumuluZ, Bart de Geus

podcast icon
148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

CumuluZ is in het leven geroepen om eindelijk landelijke databeschikbaarheid te realiseren. Het initiatief bestaat al een aantal jaren. Er werd vooral veel werk gestoken in het bouwen van een zorgbrede coalitie en het bepalen van de architectuur. Directeur-bestuurder Bart de Geus vertelt dat het moment is aangebroken om uit de startblokken te komen. De datastroom mag daadwerkelijk op gang gebracht worden. “Dat doen we op een – in hippe termen – agile manier”, vertelt De Geus in zorgpodcast Voorzorg. “We willen direct waarde toevoegen en daarvoor hebben we een aantal use cases geselecteerd. Een daarvan is de proactieve zorgplanning en een andere is thuismonitoring.”

Het idee is om zoveel mogelijk voort te bouwen op bestaande programma’s. De umc’s zijn begonnen met CumuluZ, maar inmiddels zit er een stichting achter die subsidie krijgt van VWS. Het initiatief heeft dan ook geen winstoogmerk. De Geus kan niet uitsluiten dat zorgorganisaties op termijn wel een kostendekkend tarief moeten betalen om aan te sluiten. Dat is allemaal nog niet uitgekristalliseerd, zegt de directeur. “Eerst maar eens leveren.”

Reageer op dit artikel
Meer over:IctInnovatieTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14:40 Het moment is daar: CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid
28 apr 2025 Treant monitort hartpatiënten op afstand in realtime
14:40 148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorgPodcast
15 sep 2025 VWS stopt na kritiek met IT-programma GGD en RIVM
3 sep 2025 Ombudsman roept VWS op verantwoordelijkheid te nemen in datalek

Interessant voor u

148 CumuluZ zet eerste stappen naar databeschikbaarheid in de zorg

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties