Ziekenhuiszorg
Laurentius koppelt als eerste ziekenhuis leefstijl verwijsplatform aan epd

Zorgverleners van Laurentius Ziekenhuis kunnen patiënten voortaan vanuit hun elektronische patiëntendossier (epd) doorverwijzen naar het landelijke platform Beter Verwijs. Daarmee wordt leefstijl een structureel onderdeel van de zorg.

De integratie maakt deel uit van het landelijke programma Beter Gezond, waarin ziekenhuizen leefstijl structureel onderdeel maken van zorg. Binnen dit programma worden zorgverleners getraind om leefstijl kort bespreekbaar te maken en om te kunnen doorverwijzen.

Vanzelfsprekend onderdeel

Woensdag ging de koppeling met HiX live. Daardoor kunnen alle zorgprofessionals patiënten doorverwijzen naar Beter Verwijs. “Zorgverleners die getraind zijn om leefstijl te bespreken, kunnen nu ook direct handelen,” zegt Nico-Jan Wouters, programmamanager Beter Gezond. De patiënt ontvangt een persoonlijke uitnodiging en kiest vervolgens zelf een psychosociale of leefstijl-interventie uit die erkend en vergoed wordt door de zorgverzekeraar of gemeente. “Zo wordt digitale leefstijlverwijzing een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgmoment, en krijgen patiënten direct de juiste ondersteuning in hun eigen omgeving.”

Het Laurentius Ziekenhuis is als eerste ziekenhuis met de koppeling live gegaan. “Dat we nu direct vanuit het dossier kunnen verwijzen, maakt het voor zorgverleners veel makkelijker om leefstijl onderdeel van de behandeling te maken”, aldus Guido Dekkers, orthopeed en medisch clustermanager bij het Laurentius. Om meer patiënten via het epd door te verwijzen, werkt Beter Gezond aan de integratie met andere epd’s.

