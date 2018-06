Steeds meer franchiseondernemingen in de zorg

In de zorgsector groeit het aantal franchiseondernemingen het hardst van Nederland. In januari 2017 waren er nog 1468 franchisevestigingen in de zorg. In januari 2018 waren dat er 1574, een groei van 7,2 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van De Nationale Franchise Gids, waar website FMT Gezondheidszorg over bericht. Ondanks de forse groei blijft de zorg een van de kleinste branches binnen de franchisewereld. Met iets meer dan 1500 vestigingen verdeeld over 32 formules beslaat het zo’n 5,4 procent van het totaal aantal franchisevestigingen in Nederland. De grootste sector binnen franchise is dienstverlening (35,9 procent) met meer dan 10 duizend vestigingen verdeeld over 344 formules.

Gezinshuis.com

Het grootste deel van de franchisen in de zorg wordt gevormd door opticiens als Pearle, Specsavers, Hans Anders en Eye Wish. Andere grote spelers zijn alternatieve woonzorgvormen, ouderenzorg- en thuiszorgorganisaties. De grootste franchiseformule is ook de grootste groeier in 2017. Dat is Gezinshuis.com met 168 franchisevestigingen. Thomashuizen Nederland heeft er 118.