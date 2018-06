'Niet genoeg handtekeningen referendum donorwet'

Er zijn te weinig handtekeningen opgehaald voor de aanvraag van een referendum over de donorwet. Dat schrijft initiatiefnemer Bart Nijman op GeenStijl. Om het referendum door te laten gaan, moesten er voor donderdag 300 duizend handtekeningen worden ingeleverd bij de Kiesraad. Rond 16.15 uur maandag waren er 'slechts' 117.699 binnen.

Nijman stelt op GeenStijl: "Na vijf weken en een paar dagen moeten we constateren dat we nog niet halverwege de 300 duizend handtekeningen zijn voor een referendum over de donorwet. We tried, we failed."

Het referendum moest gaan over de nieuwe donorwet, waarin staat dat iedereen in principe orgaandonor is, tenzij iemand heeft aangegeven dat niet te willen. De wet is eerder dit jaar met een nipte meerderheid aangenomen door het parlement.

Bij de kabinetsformatie hebben de regeringspartijen afgesproken om de referendumwet te schrappen. In de Tweede Kamer heeft een meerderheid al gestemd voor afschaffing.

Referendum

Hoe het komt dat het niet is gelukt, vraagt Nijman zich af op GeenStijl. "Daar kun je 1.001 argumenten, theorieën en gedachten over bedenken, maar wij willen op geen enkele manier de indruk wekken dat we iemand anders dan onszelf de schuld geven van het niet halen van de benodigde handtekeningen." Wel vraagt hij zich af waarom de politiek "toch zo vreselijk bang is" voor het middel referendum. "Lang niet iedere wet eindigt in een referendum, een campagne daartoe kan ook prima mislukken, en die drempel van 300 duizend is en blijft - ondanks digitale laagdrempeligheid - gewoon enorm hoog. Er is geen enkele goede reden om de referendumwet in te trekken." (ANP)