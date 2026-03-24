Kosten jeugdzorg in Tubbergen exploderen

De gemeente heeft 1,2 miljoen euro meer uitgegeven dan verwacht.

Volgens de gemeente Tubbergen is een kleine groep verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale kosten.

In het AD vertelt wethouder Hilde Berning over “een klein aantal zeer complexe en dure jeugdzorgcasussen”. Vorig jaar maakten 468 jongeren aanspraak op het zorgbudget, dat is begroot op ruim 6,5 miljoen euro. Maar de totale rekening voor jeugdhulp komt uit op ruim 7,7 miljoen. Berning spreekt over een forse toename van complexe problematiek.

Jeugdzorgstelsel

Volgens haar is dit het directe gevolg van het huidige jeugdzorgstelsel. “Als gemeente heb je een zorgplicht, maar je hebt beperkte mogelijkheden om te sturen.” Zo is een gemeente niet de enige die kan aangeven dat een kind of een gezin recht heeft op gespecialiseerde zorg. Ook huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten mogen begeleiding of opvang regelen of een kind doorverwijzen naar een ggz-instelling. En bij verhuizingen naar een gemeente is niet vooraf duidelijk of een kind gebruik maakt van jeugdzorg.

VNG

De Twentse gemeenten hebben zich nu gezamenlijk gericht tot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG werkt namelijk samen met de landelijke overheid aan een maatregelenpakket dat de jeugdhulp beter en betaalbaarder moet maken. De gemeenten hopen op steun uit Den Haag want ze vinden dat zij hier niet alleen de dupe van moeten worden.

