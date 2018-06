Erasmus MC stelt ivf-behandelingen uit om stroomstoring

Door een stroomstoring in het Erasmus MC kunnen er dinsdag geen ivf-behandelingen worden gedaan. Daarnaast kunnen patiënten in het ziekenhuis niet warm douchen, laat een woordvoerder weten. De patiënten die een ivf-behandeling zouden krijgen worden afgebeld.

Hoe lang de storing, veroorzaakt door waterlekkage, gaat duren is nog onbekend. De storing ontstond maandagnacht in een stoominstallatie. Die wordt onder andere gebruikt voor luchtbehandeling en de sterilisatie van operatiegereedschap. De installatie is uitgeschakeld. In de kelder is waterlekkage ontstaan, met een stroomstoring als gevolg.

Akkeen behandelingen in het vruchtbaarheidscentrum worden afgezegd. De opvang van ernstig zieke of gewonde patiënten en operaties gaan volgens het ziekenhuis gewoon door. Het operatieprogramma is gewoon van start gegaan. (ANP/Skipr)