OM eist 42 maanden cel voor explosies bij Rode Kruis Ziekenhuis

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van 42 maanden tegen een 39-jarige man die ervan verdacht wordt meerdere explosies te hebben veroorzaakt bij het Rode Kruis Ziekenhuis.

Hij zou twee explosies hebben veroorzaakt in november 2024. De man zou gebruik hebben gemaakt van een combinatie van zwaar knalvuurwerk (Super Cobra 6) en motorbenzine.

Sporenonderzoek

De verdachte heeft bekend en er zijn beelden van een explosie op zijn telefoon gevonden. Ook blijkt uit sporenonderzoek dat de verdachte DNA-materiaal heeft achtergelaten op de plaats delict.

Tijdens zijn verhoren bij de politie heeft de verdachte niet alleen zijn eigen betrokkenheid bij de explosies bekend, maar ook verklaard van wie hij de opdracht kreeg en waarom. De daadwerkelijke reden voor de explosies is echter nog niet helemaal duidelijk.

Derde persoon

In januari van 2025 vond opnieuw een explosie plaats. Hiervoor is een 37-jarige man aangehouden. Het OM vermoedt dat de verdachten in opdracht van een derde persoon handelden, die in beeld is bij het onderzoeksteam.

Naast de twee explosies wordt de 39-jarige verdachte ook verantwoordelijk gehouden voor rijden onder invloed en het bezit van hard- en softdrugs. Het OM eist daarom ook een ontzegging van de rijbevoegdheid van negen maanden. Naar verwachting doet de rechtbank over twee weken uitspraak.