Kabinet trekt 340 miljoen uit voor ouderenzorg thuis

Het kabinet wil met nieuwe technologie en slimmere zorg door wijkteams voor elkaar krijgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor trekt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid de komende jaren in totaal 340 miljoen euro uit.

Van dat geld is 35 miljoen euro bedoeld voor het verlichten van de taak van mantelzorgers, die nu bijvoorbeeld moeilijk er even tussenuit kunnen. Eenzelfde bedrag gaat naar onder andere de inzet van meer ouderenzorgspecialisten buiten het ziekenhuis, dicht bij de patiënt. Het kabinet stelt verder 270 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor nieuwe manieren om met ICT de zorg thuis te verbeteren, om informatie tussen zorgverleners en cliënten beter digitaal uit te wisselen en voor nieuwe 'hofjes' en andere vernieuwende woonvormen voor ouderen.

Het leeuwendeel van de Nederlandse ouderen woont nog zelfstandig, vaak met assistentie van een of meerdere mantelzorgers. Bijna een kwart van de 75-plussers krijgt hulp of zorg van beroepskrachten. Er komen steeds meer ouderen die niet meer helemaal op eigen benen kunnen staan, maar wel graag thuis willen blijven wonen. En er komen juist minder mantelzorgers.

Slimmer organiseren

Om mogelijk te maken dat ouderen toch langer thuis kunnen blijven, wil De Jonge ook de zorg slimmer organiseren. Daarom worden bijvoorbeeld de huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige bijeengebracht in wijkteams, die kwetsbare ouderen onder hun hoede nemen. Die hebben eerder door of het misgaat met een oudere en kunnen beter inschatten of die het best geholpen is met een gesprek, een medicijn, een hulpmiddel, een helpende hand of nog wat anders.

"Geld alleen is niet genoeg", zegt ANBO in een reactie. Volgens de ouderenbond ontbreekt het op gemeentelijk niveau aan visie, en is het woningaanbod te klein. "De minister zal een manier moeten vinden om gemeenten te dwingen om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. Nu al is er een tekort aan 80 duizend woningen die passen bij de behoeften van ouder wordende mensen." (ANP)