ZINN benoemt nieuwe bestuurder

Carry de Niet is benoemd tot algemeen directeur/bestuurder van Stichting ZINN door de raad van toezicht. Zij treedt aan per 1 september 2018 en volgt Wil Koopmans-Kornelius op.

Carry de Niet is momenteel werkzaam als algemeen directeur bij de Kredietbank Nederland, gevestigd in Leeuwarden. Ze heeft ervaring in het besturen van een organisatie in zowel het commerciële als het publieke domein. In het verleden heeft ze verschillende (leidinggevende) functies bekleed bij een uitvaartverzekeraar.

De Niet is de opvolgster van de huidige directeur/bestuurder Wil Koopmans-Kornelius, die in september 2018 met pensioen gaat. Zij is achttien jaar werkzaam geweest bij ZINN, aanbieder van (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand. Volgens de organisatie heeft zij ZINN "met veel enthousiasme en succes opgebouwd tot een financieel gezonde, eigenzinnige zorgorganisatie, waar mensen graag willen wonen en werken".