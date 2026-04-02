Bestuurder De Wever per direct vertrokken

,

Alisa Westerhof is per 1 april 2026 vertrokken als bestuurder bij De Wever. Interimmer Jack Jansen, die in september al tot het bestuur toe trad, heeft haar taken overnemen.

Een specifieke reden voor het abrupte vertrek wordt niet genoemd. Op LinkedIn schrijft de organisatie: “Alisa heeft daarbij ingezet op de nieuwe gedurfde strategie, professionalisering van de werkwijze binnen De Wever en het opschalen van sociale en technologische innovaties binnen en buiten De Wever.”

Open dialoog

De raad van toezicht, voorgezeten door John Taks, spreekt waardering voor de betrokkenheid van Westerhof uit en bedankt haar voor de “open dialoog”.

Westerhof startte in oktober 2024 als bestuurder bij De Wever. Daarvoor werkte zij vijf jaar als Chief Information Officer en als afdelingshoofd Business Intelligence bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Meer over:Personalia

Gerelateerd nieuws

3 apr 2026 Wissels van de week: Nieuwe bestuurders voor Rijnstate, Zuyderland en gezondheidscentra in Amsterdam
3 apr 2026 Stichting IZZ stelt nieuwe directeur aan
2 apr 2026 Bestuurder De Wever per direct vertrokken
1 apr 2026 Gemiva krijgt nieuwe voorzitter raad van toezicht
1 apr 2026 Ton van Houten wordt toezichthouder bij De Zorgcirkel

