Thema: Beleid en management
Fleur Agema zoekt baan

,

Voormalig VWS-minister en PVV-secondant Fleur Agema zoekt een baan. Dat laat ze op LinkedIn weten. Ze wil graag toezichthouder worden, of CEO, bestuurslid of ontwerper in de regio Den Haag.

Agema werkte sinds 2006 in de Tweede Kamer als kamerlid van de PVV. Ze voerde als Kamerlid lang het woord op zorg. Van 2 juli 2024 tot 3 juni 2025 was zij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en eerste vicepremier in het kabinet-Schoof. In die rol nam ze meerdere malen een ander standpunt in dan ze had gedaan als PVV-Kamerlid. Daarom werd ze ook wel de PVV-minister van D66-beleid genoemd.

Wachtgeld

Agema heeft sinds haar aftreden recht op wachtgeld, á €13.650 per maand. Ze heeft hier tot maart 2027 nog recht op.

Toch steekt ze liever zelf de handen uit de mouwen en neemt ze de vlucht naar voren door haar beschikbaarheid kenbaar te maken op LinkedIn.

Personalia, Politiek, Zorgbestuurder

  
