Sterke toename overdoses met pijnstiller oxycodon

Het aantal overdoses met de verslavende, morfine-achtige pijnstiller oxycodon stijgt sterk, blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Patiënten kunnen na een overdosis oxycodon in coma raken of met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis belanden. Het NVIC noemt de cijfers zorgwekkend, ook omdat het aantal overdoses harder stijgt dan het aantal gebruikers, meldt de Volkskrant.

Oxycodon is een opiaat dat twee keer zo sterk is als morfine. Verslaafde patiënten beschrijven afkicktaferelen die doen denken aan heroïne: zweten, koorts en hevige pijnen. Het aantal overdoses is ruim verzesvoudigd: van 43 meldingen in 2008 naar 280 in 2017, aldus het jaarverslag van het NVIC dat vrijdag verschijnt. Dit jaar dreigt zelfs een vertienvoudiging, want alleen al in het eerste halfjaar van 2018 meldden artsen 215 overdoses. (ANP)