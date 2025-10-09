Nederlanders slikken te lang zware pijnstillers

Het lukt maar niet om het langdurig gebruik van sterke pijnstillers zoals oxycodon, fentanyl en morfine fors te verminderen. Deze sterkwerkende middelen staan bekend als opioïden en worden voornamelijk verstrekt na een operatie en bij behandeling van (acute) pijn en bij kanker.
Verslaving
Problemen van deze pijnstillers zijn de kans op verslaving en de heftige bijwerkingen. Toch blijkt uit actueel onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat een grote groep Nederlanders deze medicijnen langer dan drie maanden gebruikt. Het gaat volgens het IVM om bijna 35 procent van ruim een half miljoen (507.000) geregistreerde gebruikers van opioïden. (ANP)