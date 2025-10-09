Nederlanders slikken te lang zware pijnstillers

Om te voorkomen dat het gebruik van zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl in Nederland uit de hand loopt, moet er meer aandacht komen voor alternatieve pijnbestrijding én begeleiding bij het afbouwen van dit medicijngebruik. Anders dreigt in ons land een opioïdencrisis, waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) in het AD.

Het lukt maar niet om het langdurig gebruik van sterke pijnstillers zoals oxycodon, fentanyl en morfine fors te verminderen. Deze sterkwerkende middelen staan bekend als opioïden en worden voornamelijk verstrekt na een operatie en bij behandeling van (acute) pijn en bij kanker.

Verslaving

Problemen van deze pijnstillers zijn de kans op verslaving en de heftige bijwerkingen. Toch blijkt uit actueel onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat een grote groep Nederlanders deze medicijnen langer dan drie maanden gebruikt. Het gaat volgens het IVM om bijna 35 procent van ruim een half miljoen (507.000) geregistreerde gebruikers van opioïden. (ANP)