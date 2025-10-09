Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nederlanders slikken te lang zware pijnstillers

,

Om te voorkomen dat het gebruik van zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl in Nederland uit de hand loopt, moet er meer aandacht komen voor alternatieve pijnbestrijding én begeleiding bij het afbouwen van dit medicijngebruik. Anders dreigt in ons land een opioïdencrisis, waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) in het AD.

Het lukt maar niet om het langdurig gebruik van sterke pijnstillers zoals oxycodon, fentanyl en morfine fors te verminderen. Deze sterkwerkende middelen staan bekend als opioïden en worden voornamelijk verstrekt na een operatie en bij behandeling van (acute) pijn en bij kanker.

Verslaving

Problemen van deze pijnstillers zijn de kans op verslaving en de heftige bijwerkingen. Toch blijkt uit actueel onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat een grote groep Nederlanders deze medicijnen langer dan drie maanden gebruikt. Het gaat volgens het IVM om bijna 35 procent van ruim een half miljoen (507.000) geregistreerde gebruikers van opioïden. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Farmaceutische zorgMedicijnen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:53 Nederlanders slikken te lang zware pijnstillers
28 jul 2025 Trumps ‘America first’-beleid treft Nederlandse medicijnenprijs
22 jul 2025 AstraZeneca wil komende jaren 50 miljard investeren in VS
22 apr 2025 Farmaceut Roche investeert 50 miljard dollar in uitbreiding VS
1 okt 2025 Nederlandse farmaceuten willen actie van het kabinet om handelsoorlog

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties